أداما: أضرار تلحق بمستودع للبضائع في إسرائيل بسبب حطام صاروخ إيراني
القدس 30 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة أداما لتصنيع المبيدات الحشرية اليوم الاثنين إن حطاما ناتجا عن اعتراض هجوم صاروخي إيراني في إسرائيل أمس الأحد تسبب في أضرار بمستودع للمنتجات النهائية إلى جانب معدات وأنظمة إنتاج.
وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة سينجنتا الصينية، عدم وقوع إصابات بسبب الهجوم الذي استهدف مصنعها للكيماويات في منطقة نئوت حوفاف في جنوب إسرائيل. وجرى إغلاق المصنع.
وقالت أداما في بيان لبورصة تل أبيب “تتواصل الجهود لاستئناف العمليات الطبيعية تدريجيا وبأمان في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف البيان “تقيم الشركة تأثير ذلك على عملياتها ونتائجها المالية، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لإعادة تشغيل المرافق المتضررة بكامل طاقتها”.
