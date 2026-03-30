The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أداما: أضرار تلحق بمستودع للبضائع في إسرائيل بسبب حطام صاروخ إيراني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 30 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة أداما لتصنيع المبيدات الحشرية اليوم الاثنين إن حطاما ناتجا عن اعتراض هجوم صاروخي إيراني في إسرائيل أمس الأحد تسبب في أضرار بمستودع للمنتجات النهائية إلى جانب معدات وأنظمة إنتاج.

وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة سينجنتا الصينية، عدم وقوع إصابات بسبب الهجوم الذي استهدف مصنعها للكيماويات في منطقة نئوت حوفاف في جنوب إسرائيل. وجرى إغلاق المصنع.

وقالت أداما في بيان لبورصة تل أبيب “تتواصل الجهود لاستئناف العمليات الطبيعية تدريجيا وبأمان في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف البيان “تقيم الشركة تأثير ذلك على عملياتها ونتائجها المالية، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لإعادة تشغيل المرافق المتضررة بكامل طاقتها”.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية