أداما: إصابة مصنعنا في جنوب إسرائيل بصاروخ إيراني أو شظايا

القدس 29 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة أداما، المتخصصة في حماية المحاصيل، إن مصنعها في مخشتيم بجنوب إسرائيل تعرض لهجوم صاروخي إيراني أو شظايا من صاروخ اعتراضي، دون وقوع إصابات.

وأضافت الشركة التابعة لمجموعة سينجنتا الصينية أن حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع لم يعرف بعد.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن حريقا اندلع في منطقة صناعية جنوب إسرائيل تضم عددا من المصانع الكيميائية والصناعية، وذلك عقب هجوم صاروخي إيراني، يرجح أنه نجم عن حطام صاروخ جرى اعتراضه.

وحثت الجميع على الابتعاد عن منطقة نيوت هوفاف الصناعية بسبب وجود “مواد خطرة” في وقت تعمل فيه 34 فرقة إطفاء على احتواء الحريق. وقالت إن ليس هناك أي خطر على من هم على مسافة تزيد عن 800 متر من المنطقة الصناعية.

وقالت في بيان “نطلب من السكان في محيط المنطقة البقاء في منازلهم، وإغلاق النوافذ وفتحات التهوية، واتباع تعليمات قوات الأمن والطوارئ حتى يتم السيطرة الكاملة على تبعات الواقعة”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها خدمة الإطفاء والإنقاذ من مكان الواقعة كرة كبيرة من اللهب ودخانا أسود كثيفا ومحاولة من أفراد فرق الإطفاء لمنع انتشار الحريق.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه رصد صواريخ انطلقت من إيران. وشهدت إسرائيل عدة موجات من الهجمات اليوم الأحد، ولم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار لحين ورود نبأ اندلاع الحريق في الجنوب.

وتقع نيوت هوفاف على بعد حوالي 13 كيلومترا من بئر السبع، أكبر مدينة في جنوب إسرائيل. وتوجد عدة قواعد عسكرية إسرائيلية في المنطقة.

وضربت صواريخ إيرانية بلدتي أراد وديمونة في الجنوب في مطلع الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة العشرات في واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدتها إسرائيل في الحرب الأحدث.

(تغطية صحفية ستيفن شير وألكسندر كورنويل – إعداد محمد علي فرج وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)