أدنوك الإماراتية نحو شراء شركة ألمانية للكيميائيات لقاء 12 مليار يورو

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أعلنت مجموعة الكيميائيات الألمانية “كوفيسترو” الثلاثاء أنها قبلت بعرض استحواذ من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يقدّر قيمة شركة صناعة البلاستيك بـ12 مليار يورو (13,3 مليار دولار).

وأفادت “كوفيسترو” في بيان بأن الاتفاق الموقّع بين المجموعتين “ينص على أن الشركة المشترية ستقدم عرض استحواذ عام على جميع أسهم كوفيسترو بسعر 62 يورو للسهم الواحد”.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن أدنوك أن شركة “أدنوك الدولية المحدودة” (أدنوك الدولية) التابعة لها، “أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة كوفيسترو إيه جي (كوفيسترو).. وقدمت لمساهميها عرض استحواذ عام طوعي”.

ونقلت “وام” عن الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها سلطان أحمد الجابر قوله “تنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع استراتيجية أدنوك للنمو الذكي، وتحقيق نقلة نوعية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والتقدم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات”.

وقالت كوفيسترو “سيخضع قبول عرض الاستحواذ إلى حد أدنى مقداره 50%+ سهم واحد”.

يأتي ذلك في وقت يعاني قطاع الكيميائيات الألماني أزمة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تم على اثره خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

وما زال الاتفاق خاضعا لمجموعة من “شروط الإغلاق بينها ضبط الاندماج وضبط الاستثمار الأجنبي وتصاريح الاتحاد الأوروبي لحزم الدعم الأجنبية”، بحسب بيان كوفيسترو.

وذكرت المجموعة الألمانية أنها “ترحّب بعرض استحواذ الشركة المشترية وتدعمه” وستوصي حملة الأسهم بالموافقة على بنود الاتفاق.

تقدّمت محادثات الاستحواذ بين الطرفين بشكل ثابت منذ كُشف النقاب عنها للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر 2023.

سيا/لين/ب ق