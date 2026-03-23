أدنوك تجري تعديلات على إنتاج الغاز في ظل تعطيل مضيق هرمز

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت مجموعة “أدنوك” الإماراتية الاثنين أنها أجرت “تعديلات تشغيلية مؤقتة” على إنتاج الغاز بسبب إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة مواصلة عملياتها رغم الضربات الإيرانية على الخليج.

وأفادت الشركة، في بيان إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، “تستمر العمليات بأمان على امتداد أصول شركة أدنوك للغاز بي.إل.سي”.

وأشارت الى “سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت” من دون تحديد تاريخ لذلك، مؤكدة “عدم وجود إصابات أو حدوث أي تأثير على سلامة العمليات الأساسية”.

وأوضحت أدنوك أنها “أجرت تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاج كل من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير” بسبب الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن في مضيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة من الخليج.

وأضافت أنها “تعمل بشكل وثيق مع عملائها وشركائها على أساس كل شحنة على حدة للوفاء بالتزاماتها قدر الإمكان”.

م ل/