The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أدنوك تجري تعديلات على إنتاج الغاز في ظل تعطيل مضيق هرمز

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت مجموعة “أدنوك” الإماراتية الاثنين أنها أجرت “تعديلات تشغيلية مؤقتة” على إنتاج الغاز بسبب إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة مواصلة عملياتها رغم الضربات الإيرانية على الخليج.

وأفادت الشركة، في بيان إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، “تستمر العمليات بأمان على امتداد أصول شركة أدنوك للغاز بي.إل.سي”.

وأشارت الى “سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت” من دون تحديد تاريخ لذلك، مؤكدة “عدم وجود إصابات أو حدوث أي تأثير على سلامة العمليات الأساسية”.

وأوضحت أدنوك أنها “أجرت تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاج كل من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير” بسبب الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن في مضيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة من الخليج.

وأضافت أنها “تعمل بشكل وثيق مع عملائها وشركائها على أساس كل شحنة على حدة للوفاء بالتزاماتها قدر الإمكان”.

م ل/

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

