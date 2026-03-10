أدنوك تغلق مصفاة الرويس احترازيا بعد هجوم بطائرات مسيرة

من يوسف سابا

10 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة أغلقت مصفاة الرويس التابعة لها، وذلك بعد اندلاع حريق في أحد مرافقها عقب غارة جوية بطائرات مسيرة، في أحدث تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على البنية التحتية للطاقة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء إن السلطات تتعامل مع الحريق الذي اندلع في منشأة بمجمع الرويس بعد هجوم بطائرات مسيرة، مضيفا أنه لم تقع إصابات. ولم يحدد المكتب ما هي المنشأة.

ويضم المجمع منشآت لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يمكنها تكرير ما يصل إلى 922 ألف برميل من النفط يوميا، ويعد المركز الرئيسي لعمليات التكرير والتسويق في الإمارة، بما في ذلك مصانع كيماويات وأسمدة وغازات صناعية مهمة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن إغلاق المصفاة جاء كإجراء احترازي، مضيفا أن جميع العمليات الأخرى في المجمع تسير بشكل طبيعي.

ولم ترد أدنوك والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ووزارة الخارجية الإماراتية على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني حتى الآن.

(تغطية صحفية يوسف سابا – إعداد مروة سلام وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)