أذربيجان تسعى إلى تهدئة الأجواء في مؤتمر “كوب29”

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سعت الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ “كوب29” إلى تهدئة الأجواء الخميس إثر حادث دبلوماسي بين البلد المضيف وفرنسا وانسحاب الوفد الأرجنتيني من المفاوضات التي تعرّضت لانتكاسة.

وصرّح يالتشين رافييف كبير المفاوضين باسم أذربيجان في المؤتمر “فتحنا أبوابنا كي يتسنّى للجميع المشاركة في مناقشات بنّاءة ومثمرة. وبابنا يبقى مفتوحا”، وذلك ردّا على سؤال طرح عليه خلال إحاطة إعلامية بشأن إلغاء الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون البيئة مشاركتها في فعاليات الأسبوع المقبل.

وأشار رافييف الذي يتولّى مهمة تنسيق المفاوضات المناخية الشاقة في مؤتمر الأمم المتحدة إلى أن “الدولة المضيفة أذربيجان حرصت على تحلّي المسار بالشمولية”، مذكّرا بأن حوالى 80 زعيما سياسيا أتوا إلى باكو وبأن “مئات الوزراء” من المرتقب أن يحضروا لتسلّم الدفّة من المفاوضين التقنيين اعتبارا من الإثنين.

وفي خطاب الأربعاء أمام ممثّلي الدول الجزرية، ندّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالتاريخ الاستعماري لفرنسا وبـ”جرائم” ما سمّاه “نظام” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أقاليم ما وراء البحار، ولا سيّما في كاليدونيا الجديدة.

وبعد ساعات على خطابه، أعلنت الوزيرة الفرنسية للانتقال في مجال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه من باريس أنها لن تحضر فعاليات “كوب29” بسبب ما وصفته بالهجمات “غير المقبولة”.

ويشارك حوالى 200 بلد في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنسخته التاسعة والعشرين هذه السنة الممتدّة من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر. ويقضي دور رئاسة المؤتمر التي تتولّاها الدولة المضيفة بتوفير الإطار اللازم لتحقيق التوافق الذي تتّخذ على أساسه القرارات.

وتفاقمت العلاقات السيئة أصلا بين فرنسا وأذربيجان بسبب دعم باريس لأرمينيا الخصم التاريخي لباكو، منذ استيلاء الأخيرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها إثر شنّ قوّاتها هجوما مباغتا في أيلول/سبتمبر 2023 تسبّب بنزوح أكثر من 100 ألف أرمني.

ولم يحضر الرئيس الفرنسي الفعاليات المخصّصة للمسؤولين الرفيعي المستوى الثلاثاء والأربعاء.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد أعربت قبل انطلاق مؤتمر “كوب29” عن رفضها لسياسة المقعد الفارغ.

– انسحاب الأرجنتين –

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع فرنسا وهولندا التي انتقدها أيضا علييف في تصريحاته على سيطرتها على أقاليم في ما وراء البحار.

وقال الخميس جايكوب ويركسمان كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية في شؤون المناخ “بعيدا عن أيّ خلافا ثنائي، ينبغي أن يكون مؤتمر الأطراف محفلا تشعر كلّ الجهات بحرية القدوم إليه والتفاوض بشأن المناخ”.

وأتى هذا الحادث ليثقل أجواء مشحونة أصلا تخيّم عليها ظلال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في المؤتمر المنظّم في بلد استبدادي والذي نفر منه الكثير من قادة مجموعة الدول العشرين.

وسحبت الأرجنتين وفدها المخفّض أصلا إلى الحدّ الأدنى من الخبراء المكلّفين إعداد تقارير تقنية من المفاوضات، علما أن رئيس البلد خافيير ميلي هو حليف معلن لترامب الذي يشكّك مثله في الأسباب البشرية وراء التغيّر المناخي.

– فرنسا باقية –

لكنّ الفرنسيين ما زالوا في كوب29 وبعدد كبير مع حوالى أربعين خبيرا من وزارات مختلفة، “كما كانت الحال خلال السنوات الماضية”، وفق ما أفاد مكتب الوزيرة بانييه-روناشيه.

ويشير خبراء إلى أن تغيّب الوزيرة مجرّد خطوة رمزية إذ إن الاتحاد الأوروبي هو الجهة المكلّفة التفاوض باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين.

وقال مراقب ملمّ بمجريات هذه المؤتمرات لوكالة فرانس برس إن “الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن المواقف عينها مع وجود فرنسا أو من دونها”.

غير أن لولا فاليجو الخبيرة الفرنسية في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية الموجودة في باكو تخشى من ألا يكون لفرنسا الغائبة على المستوى الوزاري أيّ كلمة بشأن الصفقة النهائية.

وهي صرّحت “عندما يكون الوزير موجودا، يؤخذ أكثر برأيه. وهي المرّة الأولى التي لا يكون فيها لفرنسا لا رئيس حكومة ولا ممثّل وزاري”.

– قلق أوروبي –

وأعرب الأوروبيون الخميس عن قلقهم من التراجع البسيط في المفاوضات بشأن آلية تمويل الحلول المناخية بعدما تمحورت المحادثات على مستند يعجّ بالمقترحات المختلفة ويعكس التباين الشديد في المواقف.

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين جايكوب ويركسمان خلال مؤتمر صحافي “نحن قلقون جدّا” من هذا الانتكاسة بعد سنة من المفاوضات المسبقة.

والأربعاء قدّمت نسختان متتاليتان من مشروع اتفاق، في مستندين طويلين جدّا أعادا طرح خيارات عدّة.

وكانت نسخة أولى من إعداد أستراليا ومصر قدّ ردّت بإجماع من الدول النامية باعتبارها جدّ مؤاتية للبلدان الثرية.

ومن المفترض أن يفضي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنسخته التاسعة والعشرين هذه السنة إلى هدف جديد للبلدان النامية في مجال الموارد المالية يعرف باسم “الهدف الكمّي الجماعي الجديد” لمساعدتها في خفض انبعاثاتها لغازات الدفيئة والتكيّف مع التغيّرات المناخية.

وسيحلّ الهدف الجديد محلّ ذاك المحدّد في 2009 والذي كان ينبغي للبلدان الغنية بموجبه تقديم 100 مليار دولار في السنة للبلدان النامية.

ومن بين المطالب المتعددة للبلدان النامية، “1300 مليار دولار على الأقلّ من المساعدات” السنوية التي ينبغي للبلدان الغنية تقديمها.

وتشدّد البلدان النامية أيضا على ضرورة أن تقدّم هذه الأموال بغالبيتها على شكل هبات بدلا من قروض.

بور/م ن/كام