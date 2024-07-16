أذربيجان تعيد فتح سفارتها في طهران (إعلام)

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عاودت سفارة أذربيجان في إيران نشاطها بعد أكثر من سنة على هجوم دامٍ أضر بالعلاقات بين البلدين الجارين، على ما ورد في وكالة إرنا الرسمية للانباء.

وذكرت الوكالة ان السفارة أعادت فتح أبوابها في مقر جديد “إثر مفاوضات بين جمهورية إيران الإٍسلامية وجمهورية أذربيجان”.

وعاد سفير أذربيجان ودبلوماسيوها إلى إيران وفق المصدر نفسه.

في كانون الثاني/يناير 2023، اقتحم رجل سفارة أذربيجان في طهران ما أدى إلى مقتل دبلوماسي وإصابة عنصرين من حرس السفارة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يومها إن طهران تندد بقوة بالهجوم مؤكدا أن دوافعه “شخصية”.

إلا ان وزارة الخارجية الأذربيجانية حملت إيران المسؤولية. وأوضح ناطق باسمها ان حملة مناهضة لأذربيجان “شجعت على الهجوم”.

في نيسان/أبريل 2023، أعلنت وزارة خارجية أذربيجان أنها أبلغت السفير الإيراني أن أربعة موظفين في السفارة الإيرانية أشخاص غير مرغوب فيهم.

وبعد شهر على ذلك، طردت إيران أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان الاثنين “اتخذت إيران الإجراءات المناسبة لضمان أمن المبنى الجديد لسفارتنا بموجب واجبها تأمين الحماية الدبلوماسية”.

والعلاقات بين البلدين متوترة عادة إذ ان الجمهورية السوفياتية السابقة حليف كبير لتركيا خصم إيران التاريخي، ولإسرائيل عدو طهران اللدود.

وتخشى إيران أيضا أن تستخدم أراضي أذربيجان لشن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران. وإسرائيل مزود كبير للاسلحة إلى باكو.

بدم/غ ر/ص ك