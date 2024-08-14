أرباح شركة “فوكسكون” ترتفع خلال الربع الثاني بفضل الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة “فوكسكون” التايوانية العملاقة للإلكترونيات الأربعاء عن قفزة بنسبة 6% في صافي أرباحها للربع الثاني، وذلك بفضل الطلب القوي على المنتجات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

والشركة المعروفة أيضاً باسمها الرسمي “هون هاي بريسيجن إنداستري”، هي أكبر مورّد للإلكترونيات في العالم وتتولّى تجميع الأجهزة لعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى، بينها أجهزة “آي فون”.

ووصل صافي أرباحها بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو إلى 35,05 مليار دولار تايواني (نحو 1,8 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ33 مليار دولار تايواني خلال الفترة نفسها من العام الفائت، بحسب بيان لـ”فوكسكون”.

وشهدت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى 1,55 تريليون دولار تايواني (47,84 مليار دولار)، في حين أظهرت الوثائق الصادرة عن “فوكسكون” قبل مؤتمر عبر الهاتف متمحور على النتائج، أنّ إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي ارتفعت بنسبة 60% مقارنةً بالربع السابق.

وقال الناطق باسم الشركة جيمس وو، خلال مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح ان “أداء خوادم الذكاء الاصطناعي كان أقوى من المتوقع وأدى إلى تحقيق نمو في الإيرادات التي أتت أعلى من المتوقع”.

وتأتي هذه النتائج بعد ثلاثة أرباع متتالية سُجلت خلالها زيادة في الأرباح.

وتستفيد الشركة التايوانية من الطلب المتزايد على الادوات المتقدمة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي ارتفع الطلب عليه بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بنجاح “تشات جي بي تي” وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت شركة “فوكسكون” والشركة الأميركية الرائدة في المعالجات “نفيديا” عن رغبتهما في توحيد جهودهما لإنشاء “مصانع ذكاء اصطناعي”، وهي مراكز ذات قدرة عالية جداً تهدف إلى تعزيز ازدهار هذه التكنولوجيا.

دهك/رك/ب ح