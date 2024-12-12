أربعة جرحى أحدهم فتى بإطلاق نار على حافلة ركاب إسرائيلية بالضفة الغربية

afp_tickers

1دقيقة

أصيب أربعة أشخاص بجروح، أحدهم فتى “حالته حرجة”، في هجوم مسلّح استهدف ليل الأربعاء حافلة ركّاب إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 23,30 قرب حاجز النفق وهو معبر يقع جنوب القدس ويربط بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، “نجمة داود الحمراء”، في بيان إنّ عناصرها أخلوا أربعة جرحى، من بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما “أصيب بجروح خطرة بالرصاص”.

من جهته، قال مستشفى هداسا في القدس إنّ الصبي يرقد في العناية المركّزة و”حاله حرجة”.

ونفّذ الهجوم مسلح لاذ بالفرار، وفق الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إنّ “قوات الأمن الإسرائيلية تلاحق الإرهابي وقد نصبت حواجز مرورية وحاصرت منطقة بيت لحم”.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأشعل فتيل حرب مدمّرة في قطاع غزة.

مب/بم