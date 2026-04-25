أربعة قتلى بغارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

قتل أربعة أشخاص السبت بغارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وذلك رغم سريان وقف لإطلاق نار في الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارتي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين”.

ويرفع ذلك الى 10 عدد الذين قتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من جنوب لبنان منذ الجمعة.

ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تمديدا مدته ثلاثة أسابيع، لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 نيسان/أبريل، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري لبنان واسرائيل.

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وشنّت إسرائيل حملة من القصف الجوي الواسع على لبنان، واجتاحت قواته مناطق في جنوبه، وأبقت قواتها فيها بعد سريان الهدنة في 17 نيسان/أبريل.

وبحسب وزارة الصحة، قتل 2491 شخصا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية السبت عن قصف مدفعي على مناطق حدودية منها بلدة الخيام التي فالت إنها تشهد منذ أيام “عملية تفجير ممنهجة” بنفذها الجيش الاسرائيلي.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس السبت، تصاعد دخان كثيف غطى مساحة واسعة من البلدة عقب تفجير منازل.

ومنذ سريان الهدنة، واصلت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة “خط أصفر” يفصل بين مناطق انتشار قواتها والمناطق الأخرى. وهي تقوم منذ ذلك الحين بعمليات نسف واسعة النطاق في العديد من البلدات.

من جهته، يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

وأصدر الجيش الاسرائيلي السبت تحذيرا جديدا للسكان بعدم العودة إلى عشرات القرى الواقعة ضمن “الخط الأصفر” الممتد بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا شرقا.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أيضا أنه هاجم ليلا “منصات إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله” في ثلاث مناطق في جنوب لبنان.

وأكد النائب عن الحزب علي فياض الجمعة أن “لا معنى” لتمديد وقف إطلاق النار، على وقع استمرار إسرائيل شنّ هجمات على لبنان، مؤكدا أن حزبه يحتفظ بحق الردّ على أي “اعتداء”.

لغ-لو/كام