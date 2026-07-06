أربعة قتلى بينهم ثلاث نساء بغارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان

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قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، الإثنين جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السلطات، في خرق جديد لوقف لإطلاق النار المعلن بين حزب الله واسرائيل منذ أكثر من أسبوعين.

وشدد الرئيس اللبناني جوزاف عون في الأثناء على أن إبقاء إسرائيل قواتها في جنوب لبنان يمنع انتشار الجيش اللبناني، بعد أكثر من أسبوع من توقيع البلدين اتفاق إطار يمهّد لإنهاء الحرب، رفضه حزب الله بالمطلق.

وجرّ حزب الله لبنان الى الحرب في الثاني من آذار/مارس، بعدما أطلق صواريخ على اسرائيل، ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان وعمليات تفجير واسعة النطاق.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام “شنّت مسيّرة معادية غارة بصاروخ موجه” استهدفت سيارة كان بداخلها أربعة أشخاص، ما أسفر عن مقتلهم، في حصيلة أكدتها وزارة الصحة لاحقا.

والقتلى، وفق الوكالة، هم مديرة مدرسة رسمية مع والدتها وعاملة منزلية أجنبية وعامل سوري. وقد استهدفتهم المسيّرة بينما كانوا في سيارة مديرة المدرسة، لدى عودتهم من تفقد منزل العائلة في النبطية الفوقا.

وأرسى اتفاق وقعته طهران وواشنطن الشهر الماضي لإنهاء الحرب بينهما في الشرق الأوسط، وقفا لإطلاق النار في لبنان بدءا من 21 حزيران/يونيو. إلا أن اسرائيل التي أبقت على “منطقة أمنية” في لبنان بعمق عشرة كيلومترات من حدودها وتمنع سكانها من العودة إليها، تواصل شنّ ضربات خصوصا في محيط مدينة النبطية.

ورغم تراجع وتيرة المواجهات، تشنّ اسرائيل بين الحين والآخر ضربات على جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف بنى عسكرية تابعة لحزب الله وتحركات لمقاتليه. ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة.

ورغم الخروقات، أتاح الاتفاق عودة أكثر من 600 ألف نازح، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير الخميس، بناء على بيانات تم جمعها بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 حزيران/يونيو.

وأبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 26 حزيران/يونيو اتفاق إطار يمهّد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

وينص الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين “تجريبيتين”.

واعتبر الرئيس اللبناني الإثنين أن على “الإدارة الأميركية الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأنه مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية”.

ورأى أن “بقاء الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، وأسس تحقيق السلام العادل والدائم”.

ولا يحدد الاتفاق، الذي سارع حزب الله المدعوم من طهران إلى رفضه، جدولا زمنيا للانسحاب الإسرائيلي. ويربط تحقيق ذلك، وبالتالي عودة السكان إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل، باتمام نزع سلاح الحزب، في مهمة يشكك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.

لار/ح س