أربعة قتلى بينهم ضابطان في نزاع عشائري في بغداد (وزارة الداخلية)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل أربعة أشخاص بينهم ضابطان مساء السبت في نزاع عشائري في شرق بغداد، على ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية.

وأعلنت الوزارة فجر الأحد في بيان “ارتقاء ضابطين شهيدين من أبطال الشرطة الاتحادية وإصابة خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة” أثناء “فض نزاع عشائري في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة من بغداد”.

وردّ عناصر الأمن على “هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع”، في عملية أسفرت عن “مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين واعتقال ستة متورطين”.

ولم تحدد وزارة الداخلية سبب النزاع، مؤكدة مع ذلك أن “الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة”.

وشهد العراق الذي يعد نحو 46 مليون نسمة، على مدى عقود حروبا وعنفا طائفيا ومعارك بينها الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد بين 2014 و2017.

وخلّفت هذه النزاعات مئات الآلاف من القتلى. وانتشرت على مدى سنين أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد حيث تكثر أيضا الصراعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية.

رح/كبج/لين

