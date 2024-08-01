أربعة قتلى سوريين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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أحصت وزارة الصحة اللبنانية الخميس مقتل أربعة سوريين على الأقل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، أوضح مصدر في هيئة صحية أنهم من أفراد عائلة نازحة.

وأفادت الوزارة عن “أربعة شهداء من التابعية السورية” جراء “غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة شمع”. وأشارت الى أنه بسبب وجود “كميات كبيرة من الأشلاء، سيتم تحديد العدد النهائي للشهداء بموجب فحوصات الحمض النووي”.

وتسببت الغارة كذلك بإصابة خمسة لبنانيين بجروح، وفق الوزارة.

وقال مصدر في هيئة اسعافية إن القتلى من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأظهرت صور التقطها مصور متعاون مع فرانس برس سحب دخان تتصاعد من الموقع المستهدف وألسنة نيران تندلع من سيارة لم يبق الا هيكلها الحديدي. وعمل رجال إنقاذ على إخماد النيران وسط الركام ونقل الضحايا.

وتأتي الغارة على جنوب لبنان رغم أن حزب الله لم يتبن، منذ مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بضربة إسرائيلية مساء الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت، تنفيذ أي هجوم باتجاه اسرائيل على الجبهة الجنوبية.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله الخميس خلال مراسم تشييع شكر إنه سيتم “العودة الى العمل في جبهة الإسناد اللبنانية” اعتبارا من صباح الجمعة.

وتوعد بالرد على اغتيال شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قتل بضربة في طهران فجر الأربعاء، اتهمت ايران وحركة حماس اسرائيل بشنّها.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي الغارات والقصف الصاروخي وبالمسيّرات على جانبي الحدود.

وأسفر التصعيد عن مقتل 542 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 350 مقاتلاً من حزب الله و114 مدنياً على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 22 عسكرياً و25 مدنياً، بحسب الجيش.

آية-لار/ب ق