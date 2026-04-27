أربعة قتلى على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا (مسؤولون)

3دقائق

قتل أربعة أشخاص على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا في ساعة متأخرة الإثنين، حسبما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي).

ووقع الحادث قرب محطة بيكاسي تيمور على بعد حوالى 25 كيلومترا من العاصمة الإندونيسية.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس إخراج عدد من الأشخاص من بين الأنقاض ونقلهم على حمالات إلى سيارات الإسعاف المنتظرة على مرأى من مئات المارة الذين بدت عليهم علامات الصدمة.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديد للصحافيين أن اربعة أشخاص على الأقل قتلوا فيما نُقل أكثر من 30 آخرين إلى المستشفى.

ورجح نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد ارتفاع الحصيلة.

وقال للصحافيين “بالنظر إلى عملية الإجلاء المتواصلة، من المحتمل أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع”.

وأشار المتحدث الى أن الهيئات المعنية، بما يشمل فرق الاطفاء والجيش وهيئة البحث والانقاذ الوطنية، تواصل العمل على إجلاء ضحايا ومصابين.

وقال قائد شرطة جاكرتا آسيب إيدي سوهيري إن قطارا للمسافات البعيدة اصطدم بالعربة الأخيرة المخصصة للنساء في أحد قطارات الضواحي.

وكان جميع الضحايا على متن قطار الضواحي، ويعمل رجال الإنقاذ على إخراج العالقين داخله.

ويرجح أن سيارة أجرة اصطدمت بقطار الضواحي عند معبر للسكك الحديد، ما أدى إلى توقف القطار على القضبان حيث وقع الاصطدام، وفق المتحدث باسم الشركة الذي أكد أن كل ركاب قطار المسافات البعيدة، والبالغ عددهم 240 شخصا، تمّ إجلاؤهم سالمين.

وقال “بالنسبة للضحايا، بذلنا قصارى جهدنا لإجلائهم بأسرع وقت إلى أقرب المستشفيات”.

وكان آخر حادث قطار كبير شهدته إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم وجرح نحو عشرين شخصا في مقاطعة جاوا الغربية في كانون الثاني/يناير 2024.

وحوادث وسائل النقل شائعة في إندونيسيا حيث غالبا ما تكون الحافلات والقطارات وحتى الطائرات قديمة وتفتقر للصيانة الجيدة.

وفي عام 2015 لقي 16 شخصا حتفهم إثر اصطدام قطار ركاب بحافلة صغيرة عند معبر سكة حديد في جاكرتا.

