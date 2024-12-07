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أربعة قتلى على الأقل في انهيار مبنى جراء انفجار في لاهاي

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قضى أربعة أشخاص على الأقل في انهيار مبنى في لاهاي إثر انفجار وحريق، فيما انتشل الإطفائيون ناجيا من تحت الأنقاض، بحسب السلطات الهولندية.

وقال رئيس البلدية جان فان زانين في مؤتمر صحافي إن ما لا يقل عن خمس شقق دمرت لكن السلطات لم تتمكن من تحديد عدد الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأكدت السلطات أنه تم انتشال أربع جثث مع تزايد المخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى وجود عشرات من سيارات الإطفاء التي كافحت النيران من الأرض ومن مواقع أعلى. وحلقت مروحيات تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

تناثر الحطام في أنحاء الشارع وتحطمت عدة نوافذ. كما ارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان، وانتشرت رائحة نفاذة في الهواء.

وقال رئيس بلدية المدينة جان فان زانين “من غير المعروف عدد الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض، لكن الواقع هو أن فرصتهم في النجاة ضئيلة”.

وتابع “ما حدث أمر لا يصدق”، مضيفا “نتوقع السيناريو الأسوأ”. 

وقدر المسؤول أن عمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا.

ومساء، أعلن الإطفائيون انتشال ناج من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار، لكن الشرطة وجهت نداء للشهود بشأن سيارة شوهدت وهي تغادر المكان على عجل بعيد الانفجار.

وبحسب رئيس البلدية، فقد وقع انفجاران، أحدهما صغير والآخر كبير، ثم اندلع حريق ضخم.

وقال فان زانين إن ثلاثة جرحى، من بينهم طفل، تم نقلهم في سيارة إسعاف.

وقال سكان لوسائل إعلام محلية إن المبنى كان يقطنه أساسا أشخاص كبار في السن وأسر لديها أطفال.

ريك/ريم-ح س/ب ق

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