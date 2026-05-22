أربعة قتلى على الأقل و40 جريحا في ضربات أوكرانية على لوغانسك المحتلّة

afp_tickers

3دقائق

ارتفعت حصيلة ضربات نفذتها كييف على منطقة لوغانسك التي تسطير عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إلى أربعة قتلى على الأقل و40 جريحا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تم الإبلاغ عن إصابة 40 شخصا حتى الآن. للأسف، قتل أربعة أشخاص. عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع المأساة”.

وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق مقتل شخص وإصابة 35 آخرين في هجوم أوكراني ليلا على المنطقة. وقال ليونيد باسيتشنيك الحاكم الإقليمي المعيّن من قبل موسكو إن “مسيّرات معادية” هاجمت مبنى كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية وسكن الطلاب التابع لها.

وأفادت الخارجية الروسية بأنه “عند وقوع هذا الهجوم الهمجي، كان 86 يافعا تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في مبنى السكن الطالبي الذي انهار”.

وشددت على أن “أيا من الموجودين في المبنى لم يكن مشاركا أو قادرا على المشاركة في المعارك، ولا توجد على مقربة منه أي منشأة عسكرية”، واصفا الاعتداء بأنه “هجوم على المدنيين”.

وأظهرت صور نشرها باسيتشنيك مبنيين متضرّرين بشدة، وانهار أحدهما بشكل جزئي بينما اشتعلت فيه النيران، وبدت جدران المبنى الآخر متفحّمة ونوافذه محطمة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الطوارئ أنّه عُثر على جثة تحت الأنقاض.

وأشار باسيتشنيك إلى أن 86 مراهقا كانوا في المكان وقت الهجوم.

وأوضح أنّ عناصر الإنقاذ يبحثون عن أشخاص آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الجيش الأوكراني استخدم أربع طائرات مسيّرة في الهجوم.

وأضافت “نتيجة للهجوم، انهار المبنى المؤلف من خمس طبقات حتى الطابق الثاني”.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم بأنه “جريمة شنيعة”.

ومنذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، تستهدف أوكرانيا الأراضي الروسية وتلك التي تحتلها موسكو ردا على القصف اليومي لأراضيها.

بور/ناش-ملك-كام/ناش