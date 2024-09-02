أربعة قتلى في الفيليبين جراء عاصفة استوائية وانهيارات أرضية

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أدت عاصفة استوائية بهطول أمطار غزيرة في الفيليبين لليوم الثاني تواليا، ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل منهم طفلة رضيعة.

وكانت ناغا من أكثر المدن تأثرا بالعاصفة ياغي التي ضربت سواحلها ليل الأحد، ما أدى لمقتل شخصين بينهما طفلة عمرها تسعة أشهر قضت غرقا جراء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

وأفاد مسؤولون في ناغا التي يقطنها نحو 210 آلاف شخص، بأن المياه لم تنحسر بعد بسبب ارتفاع المد الإثنين، وأن أكثر من 300 شخص لا يزالون في مخيمات الإجلاء.

وتسبب انهياران أرضيان بمقتل شخصين وإلحاق أضرار بخمسة منازل في مدينة سيبو (وسط)، بحسب ما أفاد مكتب إدارة الكوارث المحلي وكالة فرانس برس.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن العاصفة ياغي ضربت بلغت صباح الإثنين سواحل جزيرة لوزون، مع رياح بسرعة 75 كيلومتر في الساعة. ومن المتوقع أن تضرب العاصفة مقاطعة إيزابيلا في وقت لاحق اليوم، على أن يؤثر مسارها على أربع بلدات ونحو 33 ألف شخص.

وأصدر مسؤولون محليون تعليمات بالتحضير لعمليات إجلاء محتملة للسكان.

وفي مانيلا، أقفلت المدارس والمؤسسات الحكومية أبوابها الإثنين بشكل وقائي، مع تعليق خدمات العبّارات في المناطق المتأثرة بالعاصفة. كما ألغيت 29 رحلة جوية بسبب الظروف المناخية.

وتضرب نحو 20 عاصفة كبيرة وإعصار الفيليبين والمياه المحيطة بها خلال العام، وتلحق أضرارا بالمنازل والبنى التحتية، وتؤدي الى مقتل العشرات.

سغم/كام/شي