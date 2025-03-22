أربعة قتلى في حصيلة جديدة لانهيار جسر معلق في الإكوادور

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قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في انهيار جسر معلق في الإكوادور يمتد على 200 متر، على ما جاء في حصيلة جديدة صادرة عن هيئة إدارة المخاطر.

ووقع الحادث الأربعاء في بلدة داولي الريفية الصغيرة في جنوب غرب البلاد فوق نهر ماغرو فيما كانت تسير على الجسر خمس شاحنات ودراجتان ناريتان.

وكتبت الهيئة عبر منصة اكس “عثر على أربع جثث عائدة لمفقودين” موضحة أن شخصا آخر لا يزال في عداد المفقودين.

وأضافت “فرق البحث والانقاذ تواصل عملياتها”.

وأوضحت حاكمة ولاية غواياس مارسيلا اغينياغا بعد الكارثة مباشرة “تفيد المعلومات الأولية، بأنه كانت هناك حمولة زائدة على الجسر”.

وانهار الجسر في وقت تشهد فيه الإكوادور موسم أمطار غزيرة.

ولقي ما لا يقلّ عن 20 شخصا حتفهم وتضرّر 45 جسرا في البلاد جرّاء فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن الأمطار الغزيرة، وفقا لهيئة إدارة المخاطر.

بلد-سب/غ ر/غد