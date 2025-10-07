أربعة قتلى في هجوم بمسيّرات على منطقة أوكرانية تسيطر عليها روسيا

أسفر هجوم بمسيّرات عن مقتل أربعة أشخاص في الجزء الذي تحتلّه روسيا من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم المحلّي المعيّن من موسكو الثلاثاء، متّهما كييف باستهداف مدنيين عمدا.

في المقابل، أعلنت موسكو الثلاثاء أنها اعترضت خلال الليل 209 مسيّرات أوكرانية، فيما تواصل كييف ضرب الأراضي الروسية بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي في واحدة من أشد الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وأورد الحاكم المحليّ المعيّن من روسيا فلاديمير سالدو على تلغرام أن الأشخاص الأربعة قتلوا على طريق بين بلدتي زافوديفكا وغورنوستايفكا خلال هجوم أوكراني بمسيّرات “استهدف مركبات مدنية”.

وأضاف أن شخصا آخر أصيب بجروح في غارة أخرى في المنطقة.

ولم يصدر عن كييف أي تعليق بعد، لكنها عادة تنفي استهداف المدنيين في المنطقة التي تحتلها روسيا من أراضيها.

في المقابل، اتهمت كييف روسيا بقتل رجل في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية.

وقال حاكم خيرسون أولسيكندر برودوكين على قناة تلغرام الثلاثاء إن رجلا من سكان خيرسون في الخامسة والستين من العمر “أصابته نيران الأعداء بجروح قاتلة”.

وتشن كييف غارات على منشآت الطاقة الروسية، في ما تراه رداً مشروعا على استهدافات موسكو اليومية للمدن الأوكرانية، والتي أدت أحيانا إلى حرمان الملايين من الطاقة والدفء.

وقالت أوكرانيا إن روسيا شنّت هجوما ب154 طائرة مسيّرة ليل الاثنين الثلاثاء، اعترضت نحو نصفها.

في المقابل، أعلنت روسيا الثلاثاء أنها اعترضت خلال الليل 209 مسيّرات أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها أسقطت طائرات مسيّرة فوق منطقتي كورسك وبلغورود المحاذيتين لأوكرانيا، وأيضاً في منطقة نيجني نوفغورود الواقعة إلى الشرق من موسكو، على بعد مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

