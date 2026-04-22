أربعة قتلى وإصابة صحافيتين بجروح في غارات إسرائيلية في لبنان

6دقائق

قتل أربعة أشخاص وأصيبت صحافيتان بجروح الأربعاء بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، رغم سريان هدنة تعتزم بيروت أن تطلب تمديدها لمدة شهر في جولة محادثات مقررة الخميس مع إسرائيل في واشنطن.

وبدأ منذ الجمعة سريان وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إٍسرائيل وحزب الله بعد حرب استمرت ستة أسابيع. وأعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، هو الأول بين البلدين منذ عقود.

ومن المقرر أن يعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة ثانية من المحادثات في واشنطن الخميس، وفق ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر رسمي لبناني الأربعاء فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، بأن “لبنان سيطلب تمديد الهدنة لمدة شهر، ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي يتواجد فيها والالتزام بوقف إطلاق النار”.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء أن “الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار”.

وأضاف، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة، “لن أوفر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا”، موضحا أن “المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية”.

– أكثر من 50 ألف وحدة سكنية –

في إسرائيل، دعا وزير الخارجية جدعون ساعر لبنان الأربعاء إلى التعاون وبذل جهود مشتركة لمواجهة حزب الله.

وقال في كلمة أمام دبلوماسيين خلال فعالية لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال إسرائيل “غدا ستُستأنف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن العاصمة، أدعو الحكومة اللبنانية إلى أن نتعاون ضد دولة الإرهاب التي بناها حزب الله على أراضيكم”.

وأضاف “هذا التعاون مطلوب من جانبكم أكثر مما هو مطلوب منا. إنه يتطلب وضوحا أخلاقيا وشجاعة في المجازفة. لكن لا يوجد بديل حقيقي لضمان مستقبل من السلام لكم ولنا”.

وأسفرت الحرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل التي بدأت في الثاني من آذار/مارس، عن مقتل 2454 شخصا ونزوح أكثر من مليون خصوصا من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأحصى المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان الأربعاء تضرّر وتدمير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جراء العمليات الإسرائيلية خلال ستة أسابيع من الحرب.

وأفاد أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله وكالة فرانس برس، بأنه “بحدود 46 يوما (من الحرب)، هناك 17,756 وحدة سكنية مدمرة و32,668 وحدة سكنية متضررة”.

– “خرق وقف إطلاق النار” –

ويتبادل حزب الله والدولة العبرية الاتهامات بخرق الهدنة.

وتنفّذ إسرائيل غارات تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله يعدّون ل”هجمات إرهابية” ضدها، وتوقع قتلى بانتظام. وتواصل تنفيذ عمليات تفجير وهدم في قرى حدودية وتمنع سكان عشرات القرى من العودة اليها.

في المقابل، يعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية واستهداف شمال إسرائيلن ردّا على ما يعتبره خروقات لوقف النار.

وبحسب نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، تحتفظ إسرائيل ب”حق الدفاع عن النفس” في مواجهة عمليات تجري أو يخطط لها ضدها.

كما ينص على أن تقوم الحكومة اللبنانية |”بدعم دولي” بنزع سلاح حزب الله.

وقتل أربعة أشخاص في لبنان الأربعاء بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان وشرقه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ووزارة الصحة.

وأفادت الوزارة عن قتيلين بغارة اسرائيلية على بلدة يحمر في البقاع، بعدما كانت الوكالة أفادت بمقتل شخص في وقت سابق. وقتل آخران بغارة على بلدة الطيري القريبة من الحدود في جنوب لبنان وفق الوكالة.

وأصيبت الصحافيتان آمال خليل وزيبب فرج بجروح بغارة اسرائيلية على بلدة الطيري، وفق صحيفة “الأخبار” اللبنانية التي تعمل بها خليل. وقالت وزارة الصحة إنه تم نقل فرج إلى المستشفى بينما لا تزال المحاولات متواصلة من أجل إنقاذ خليل.

وأعلن الجيش الاسرائيلي الأربعاء أنه قتل “مخرّبين اثنين” في جنوب لبنان “اخترقا خط الدفاع الأمامي واقتربا من القوات بشكل شكّل تهديدا فوريا”.

– مقتل جندي فرنسي ثان –

وتوفي الأربعاء جندي فرنسي من قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) متأثرا بجروح أصيب بها في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليكون ثاني جندي فرنسي يقُتل في هجوم السبت المنسوب الى حزب الله.

