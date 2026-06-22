أربع وفيات نتيجة حوادث قطع الإشارة الحمراء في دبي منذ بداية العام

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لقى أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 55 آخرون بإصابات في دبي في 41 حادث جراء تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء منذ بداية العام، على ما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” الاثنين.

حذّر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد جمعة سالم بن سويدان من “خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء”، مؤكدا أن هذا السلوك يُعد من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد حياة السائقين ومرافقيهم ومستخدمي الطريق، لما يسببه من حوادث تصادم عنيفة تقع غالبا عند التقاطعات وتؤدي إلى إصابات بليغة ووفيات”.

هت/كام