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أردوغان: آمل أن يؤدي نزع سلاح حزب العمال الكردستاني إلى سلام دائم بالمنطقة

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إسطنبول (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة عن أمله في أن يؤدي بدء تسليم مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم إلى أمن البلاد وسلام دائم في المنطقة.

وقال أردوغان في منشور على موقع إكس “نسأل الله أن يوفقنا في تحقيق أهدافنا على هذا الطريق الذي نسلكه من أجل أمن بلدنا وسلام أمتنا وإرساء سلام دائم في منطقتنا”.

أحرق 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق يوم الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد مستمر منذ عقود ضد تركيا.

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