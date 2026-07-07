أردوغان: آمل في نتيجة إيجابية بشأن طائرات إف-35 بعد لقاء ترامب

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أنقرة 7 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة أنقرة في شراء طائرات إف-35 المقاتلة، وذلك بعد لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن ترامب كان قد وعد بتزويد تركيا بخمس طائرات وأنه “دائما ما يفي بوعوده”.

وكانت تركيا من بين مشتري طائرات إف-35 ومصنعيها قبل استبعادها من البرنامج عام 2020 بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية إس-400. ووصفت تركيا هذا الإجراء بأنه غير عادل، وطالبت باستعادة الطائرات التي دفعت ثمنها أو إعادتها إلى البرنامج أو تعويضها عن ثمنها.

ومنذ تولي ترامب منصبه، عبر الجانبان علنا عن رغبتهما في حل هذه المسألة.

وفي حديثه للصحفيين إلى جانب ترامب في القصر الرئاسي في أنقرة قبل اجتماعهما الثنائي، قال أردوغان أيضا إنه سيناقش الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)