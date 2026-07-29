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أردوغان: إرسال تشريع يتعلق بحل حزب العمال الكردستاني إلى البرلمان خلال أيام

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أنقرة 29 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تشريعا يتعلق بحل حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور سيجري إرساله إلى البرلمان “خلال الأيام المقبلة”.

وكان حزب العمال الكردستاني قرر في مايو أيار 2025 نزع سلاحه وحل نفسه بعد دعوة من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. وخاض الحزب تمردا ضد الدولة التركية استمر لعقود وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

(تغطية صحفية حسين حياة سيفر – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

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