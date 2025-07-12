أردوغان: إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه يفتح صفحة جديدة لتركيا

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إسطنبول (رويترز) – دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إلى تقديم الدعم الكامل لعملية نزع سلاح المسلحين الأكراد التي بدأت بتسليم الدفعة الأولى من أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وهي خطوة قال إنها تفتح صفحة جديدة للبلاد.

وأحرق 30 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق يوم الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر عقودا ضد تركيا.

وقال أردوغان متحدثا أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة “منذ أمس، دخلت آفة الإرهاب مرحلة الزوال. اليوم يوم جديد؛ صفحة جديدة فُتحت في التاريخ. اليوم، فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها”.

وأردف قائلا إن الخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة وحدت الأمة، مضيفا أن البرلمان سيضطلع بدور أساسي في وضع إطار عمل قانوني لإتمام عملية التخلي عن السلاح.

وتابع “آمل أن يدعم برلماننا هذه العملية بأوسع مشاركة ممكنة”.

وتتخذ أنقرة خطوات نحو تشكيل لجنة برلمانية للإشراف على عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتحوله إلى السياسات الديمقراطية.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعا مع الدولة التركية منذ 1984، في مايو أيار حل نفسه وإلقاء سلاحه وإنهاء مساعيه الانفصالية تلبية لدعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبد الله أوجلان.

وبعد سلسلة من جهود السلام التي لم تكلل بالنجاح، قد تمهد المبادرة الجديدة الطريق أمام أنقرة لإنهاء التمرد الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في عبء اقتصادي مهول وأثار انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة في تركيا والمنطقة.