أردوغان: اعتراف إسرائيل بمنطقة أرض الصومال لا يفيد أحدا

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة 17 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال لن يفيد الإقليم الانفصالي أو المنطقة.

وكان الرئيس التركي قال في ديسمبر كانون الأول إن قرار إسرائيل الاعتراف رسميا بأرض الصومال، وهي منطقة أعلنت استقلالها عام 1991، غير قانوني وغير مقبول، متهما إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أديس أبابا “أود أن أؤكد بشكل خاص على موقفنا المتمثل في الإعلاء من شأن سيادة ووحدة أراضي الدول في المنطقة التي تقع فيها إثيوبيا”، مضيفا أن تركيا لا تريد أن تنشب صراعات جديدة بالقرن الأفريقي.

وأضاف “نعتقد أنه يتعين على دول المنطقة إيجاد حلول لمشكلات المنطقة وألا يتحول القرن الأفريقي إلى ساحة تنافس لقوى أجنبية. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال لا يفيد تلك المنطقة ولا القرن الأفريقي”.

وزادت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، من نفوذها في أفريقيا في السنوات القليلة الماضية، حيث اضطلعت بتدريب قوات أمن صومالية وتقديم مساعدة إنمائية مقابل الحصول على موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي. وأقامت أنقرة علاقات وثيقة مع دول أخرى بالمنطقة، ومنها إثيوبيا.

وقطع الصومال جميع علاقاته مع الإمارات، متهما إياها بالتأثير على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. ومنذ ذلك الحين، وقعت مقديشو اتفاقية دفاعية مع قطر، بينما أرسلت تركيا طائرات مقاتلة إلى قاعدتها هناك في استعراض للقوة.

وتركيا من أكثر الدول انتقادا لإسرائيل وهجومها على غزة، ووصفته بأنه إبادة جماعية. وقطعت أنقرة جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد قادتها.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)