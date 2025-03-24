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أردوغان: الاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول تحولت إلى حركة عنف

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن احتجاجات المعارضة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحولت إلى “حركة عنف”.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية يوم الأحد بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة لليلة الخامسة على التوالي يوم الأحد وكانت سلمية في الغالب رغم مشاركة مئات الألوف فيها بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري للناس بالنزول إلى الشوارع في أنحاء البلاد.

وقال أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن على حزب الشعب الجمهوري التوقف عن “تحريض” المواطنين. وأضاف أن “استعراضهم” سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من “الشر” الذي فعلوه ببلدهم.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق يوم الاثنين إن السلطات التركية اعتقلت 1133 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات قبل خمسة أيام وإن 123 من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاحتجاجات حتى الآن.

ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية. وتنفي الحكومة الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.

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