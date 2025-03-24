أردوغان: الاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول تحولت إلى حركة عنف

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة الرئيسية يوم الاثنين قائلا إن احتجاجاتها على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول ومنافسه السياسي الرئيسي تحولت إلى “حركة عنف”.

وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أضاف أردوغان أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.

وأكد أن “استعراضهم” سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من “الشر” الذي ارتكبوه في حق بلدهم.