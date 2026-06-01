أردوغان: الحكومة لن تسمح بفوضى في الشوارع

أنقرة أول يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن الحكومة لن تنجر إلى الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ولن تسمح بحدوث اضطرابات في الشوارع، وذلك في أول تصريح علني له منذ صدور حكم قضائي الشهر الماضي أبطل مؤتمر الحزب لعام 2023 وأقال قيادته.

وأعاد الحكم القضائي فعليا رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، الشخصية المثيرة للجدل داخل الحزب والذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان عام 2023.

وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، قال أردوغان إن الحكومة لا علاقة لها بالصراع السياسي والقانوني الذي “امتد من قاعات مؤتمر الحزب إلى أروقة المحاكم”، ولن تسمح “بإثارة الفوضى في الشوارع” أو بتحريض الشعب ضد قوات الأمن.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)