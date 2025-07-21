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أردوغان: الشرع أظهر موقفا قويا في المواجهة مع إسرائيل

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أنقرة (رويترز) – أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس السوري أحمد الشرع لموقفه الحازم وعدم تهاونه في المواجهة بين سوريا وإسرائيل، وقال إن الشرع اتخذ خطوة “إيجابية للغاية” بتوصله إلى تفاهم مع الدروز.

وذكرت وسائل إعلام رسمية وشهود أن مئات المدنيين البدو تم إجلاؤهم من مدينة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية يوم الاثنين في إطار هدنة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الاشتباكات التي أودت بحياة المئات.

وفي تصريحات لوسائل إعلام تركية نشرت يوم الاثنين، قال أردوغان إن الحكومة السورية بسطت سيطرتها إلى حد ما على السويداء وجنوب البلاد بنحو 2500 جندي، إذ وافقت جميع الفصائل الدرزية باستثناء واحد على احترام وقف إطلاق النار خلال محادثات في العاصمة الأردنية عمان.

وقال أيضا لصحفيين على متن طائرته العائدة من شمال قبرص إن الولايات المتحدة أدركت الآن أنها بحاجة إلى “السيطرة” على القضية بشكل أكبر، وحذر من أن القضية الرئيسية هي استخدام إسرائيل للاشتباكات ذريعة لغزو الأراضي السورية.

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