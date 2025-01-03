أردوغان: العجز التجاري التركي ينخفض إلى 82 مليار دولار في 2024

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اسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن العجز التجاري في تركيا انخفض بنحو 24 مليار دولار العام الماضي إلى 82.2 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات في العام بأكمله 2.5 بالمئة إلى 262 مليار دولار وانخفاض الواردات 4.9 بالمئة إلى 344 مليار دولار.

وقال أردوغان، في اجتماع للإعلان عن أرقام التجارة، إن الصادرات ارتفعت اثنين بالمئة إلى 23.5 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول، بينما ارتفعت الواردات 11 بالمئة‭ ‬إلى 32.3 مليار دولار.