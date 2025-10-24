أردوغان: المحادثات تسير بشكل جيد مع قطر وعمان بشأن شراء طائرات يوروفايتر

2دقائق

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أجرى محادثات بشأن عزم تركيا الحصول على طائرات يوروفايتر تايفون من قطر وسلطنة عمان خلال جولة في منطقة الخليج، مضيفا أن المناقشات تسير بشكل جيد.

كانت رويترز قد ذكرت يوم الأربعاء أن أنقرة اقترحت على حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة سبلا تمكنها من الحصول بشكل سريع على طائرات مقاتلة متطورة في ظل محادثات لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون، بالإضافة إلى طائرات إف-16 وإف-35 الأمريكية، بالتزامن مع جولة أردوغان التي تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان.

وقال مصدر مطلع إن تركيا تقترب من إبرام اتفاق مع بريطانيا بشأن طائرات تايفون تحصل بموجبه على 12 طائرة منها بشكل فوري سبق استعمالها بشكل طفيف من المشترين السابقين قطر وسلطنة عمان لتلبية حاجتها العاجلة إليها.

وقال أردوغان لصحفيين خلال رحلة عودته من سلطنة عمان التي كانت آخر محطات جولته بمنطقة الخليج إن بلاده تواصل إجراء محادثات مع قطر وعمان بشأن الشراء، وإن المناقشات التي تتضمن “الكثير من التفاصيل الفنية” تسير في “اتجاه إيجابي”.

ونقل نص لتصريحات أردوغان أصدره مكتبه عنه القول “نرغب في إتمام هذه الصفقات سريعا ونعزز قواتنا الجوية بشكل كبير إن شاء الله. ستزداد قوة سلاح الجو لدينا بهذه الطائرات”.

(إعداد محمود سلامة وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)