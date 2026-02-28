The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تنتهك سيادة إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول 28 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنتهك سيادة الدولة وتستهدف سلامة شعبها، معبرا عن حزنه وقلقه.

وفي كلمة في إسطنبول، أكد أردوغان أن هجمات إيران على دول في منطقة الخليج غير مقبولة أيضا محذرا من أن المنطقة، في غياب ضبط النفس والدبلوماسية، معرضة لخطر الانزلاق إلى دوامة من الصراع.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من إراقة الدماء، مؤكدا أن أنقرة ستكثف الجهود الدبلوماسية لضمان وقف إطلاق النار وإحياء المفاوضات.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

