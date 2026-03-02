The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: الهجمات التي استهدفت إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 2 مارس آذَار (رويترز) – انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، واصفا إياها بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي، مضيفا أن تركيا تشاطر الشعب الإيراني آلامه.

وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار رمضانية في أنقرة، قال أردوغان إن تركيا ستكثف اتصالاتها على جميع المستويات حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق الهدوء في المنطقة، مضيفا أن استمرار الصراع ينطوي على مخاطر جسيمة على المنطقة والعالم لا يمكن لأحد تحملها.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

