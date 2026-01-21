أردوغان: بحثت هاتفيا مع ترامب ملفي سوريا وغزة

21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن الرئيس بحث التطورات في سوريا وغزة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة السورية المدعومة من تركيا التوصل إلى وقف إطلاق نار مع قوات كردية متحالفة مع الولايات المتحدة بعد اشتباكات على مدى أيام.

وسيطرت الحكومة السورية هذا الأسبوع على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال شرق البلاد، ومنحت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مهلة أربعة أيام للموافقة على الاندماج في الدولة المركزية.

وقالت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان إن طبيعة الشراكة مع هذه القوات تغيّرت بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة وحثّت الجماعة على قبول الاندماج.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية “قال الرئيس أردوغان خلال الاتصال إن تركيا تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وإن وحدة سوريا وانسجامها وسلامة أراضيها مهمة بالنسبة لتركيا”.

وأضاف البيان أن أردوغان وترامب ناقشا أيضا الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية “ووضع سجناء التنظيم الموجودين في السجون السورية”.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية على مدى أربعة عقود.

وتنخرط أنقرة في عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني، وتقول إن هذه العملية تنص على حل الجماعة المسلحة نفسها، بما في ذلك فروعها، وإلقاء سلاحها.

وأشادت أنقرة، التي تُعد الداعم الخارجي الأبرز للحكومة السورية الجديدة، بتقدم القوات الحكومية في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، وطلبت مجددا أن تقوم هذه القوات بحل نفسها ونزع سلاحها والاندماج في مؤسسات الدولة السورية.

وجاء في بيان المكتب “قال رئيسنا إن سوريا التي تتقدم بجميع مكوّناتها وتتحرر من الإرهاب وتنعم بالسلام ستُسهم في استقرار المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا التطورات في غزة، وأن أردوغان أبلغ ترامب بأن تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام هناك.

وأضاف البيان أن أردوغان شكر ترامب على دعوته للانضمام إلى مجلس السلام.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه أجرى “اتصالا جيدا للغاية” مع أردوغان دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)