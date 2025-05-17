The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

أردوغان: تخفيف العقوبات الأمريكية على قطاع الدفاع في عهد ترامب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن القيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي بموجب (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) سيتم “التغلب عليها” قريبا بفضل نهج الرئيس دونالد ترامب “الأكثر انفتاحا وإيجابية”.

وردا على سؤال من الصحفيين على متن رحلة العودة من ألبانيا حول أحدث موافقة أمريكية على بيع محتمل للصواريخ إلى تركيا، قال أردوغان إنه يستطيع “القول بوضوح إن هناك تخفيفا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”.

وذكر أنه ناقش الأمر مع ترامب وسفير واشنطن الجديد لدى أنقرة.

وبحسب نص التعليقات التي أدلى بها على متن الرحلة قال “مع تولي صديقي ترامب منصبه، توصلنا إلى تواصل أكثر انفتاحا وإيجابية وصدقا”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
14 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية