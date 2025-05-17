أردوغان: تخفيف العقوبات الأمريكية على قطاع الدفاع في عهد ترامب

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن القيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي بموجب (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) سيتم “التغلب عليها” قريبا بفضل نهج الرئيس دونالد ترامب “الأكثر انفتاحا وإيجابية”.

وردا على سؤال من الصحفيين على متن رحلة العودة من ألبانيا حول أحدث موافقة أمريكية على بيع محتمل للصواريخ إلى تركيا، قال أردوغان إنه يستطيع “القول بوضوح إن هناك تخفيفا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”.

وذكر أنه ناقش الأمر مع ترامب وسفير واشنطن الجديد لدى أنقرة.

وبحسب نص التعليقات التي أدلى بها على متن الرحلة قال “مع تولي صديقي ترامب منصبه، توصلنا إلى تواصل أكثر انفتاحا وإيجابية وصدقا”.