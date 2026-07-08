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أردوغان: ترامب متفائل بشأن احتمال بيع طائرات إف-35 إلى تركيا

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أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر بإيجابية إلى بيع طائرات مقاتلة من طراز (إف-35) إلى تركيا معبرا عن أمله في أن يرى العالم الولايات المتحدة تفي بوعدها.

وفي مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، قال أردوغان إنه أجرى محادثات مثمرة للغاية مع ترامب وإنه غادر الاجتماع وهو يشعر بالرضا.

وانتقد أردوغان أيضا معارضة إسرائيل واليونان لقيام تركيا بشراء طائرات (إف-35) قائلا إن اليونان ترتكب خطأ بمعارضتها لذلك.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

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