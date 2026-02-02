The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: تركيا تأمل في تنفيذ اتفاق الاندماج بسوريا دون تأخير

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 2 فبراير شُبَاط (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن أمله في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد دون أي تأخير أو تعثر.

وينص الاتفاق على دمج المناطق السورية التي يديرها الأكراد مع دمشق. وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن الاتفاق فتح “صفحة جديدة” للشعب السوري.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

