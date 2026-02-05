The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين أمريكا وإيران إلى صراع

إسطنبول 5 فبراير شباط (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه ذكر أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون أن يؤدي تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جر المنطقة إلى صراع جديد وفوضى، وحث على إجراء المزيد من المحادثات مستقبلا بين القادة الإيرانيين والأمريكيين.

ووفقا لنص تعليقاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة العودة من مصر ونشرها مكتبه ، أشاد الرئيس التركي بجهود الجانبين، قائلا إن المحادثات على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

