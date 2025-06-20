أردوغان: تركيا تدعم جهود السلام بين أرمينيا وأذربيجان

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إسطنبول (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في إسطنبول يوم الجمعة وأبلغه بأن تركيا ستدعم جهود السلام التي تبذلها أرمينيا مع أذربيجان.

وأضافت الرئاسة أن الزعيمين ناقشا أيضا خلال الزيارة النادرة الخطوات الممكنة لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وقال باشينيان في منشور على منصة إكس إنه أجرى “نقاشا معمقا” مع أردوغان.

وأضاف “ناقشنا عملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا والتطورات في المنطقة وأهمية الحوار المستمر… لا تزال أرمينيا ملتزمة ببناء السلام والاستقرار في منطقتنا”.