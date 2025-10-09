أردوغان: تركيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وستراقب تنفيذه

أنقرة (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس عن سعادته البالغة بتوصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قائلا إن تركيا ستراقب عن كثب تنفيذه بدقة وستواصل المساهمة في هذه العملية.

وكانت تركيا، التي شاركت في مفاوضات وقف إطلاق النار في مصر، من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي على غزة، ووصفته بالإبادة الجماعية. وأوقفت تركيا جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، ودعت مرارا إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد حكومتها، وطالبت بحل الدولتين.

وكتب أردوغان على منصة إكس “أنا سعيد للغاية لأن محادثات حماس وإسرائيل الجارية في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا، أسفرت عن وقف إطلاق النار في غزة”.

* تركيا لن تهدأ حتى قيام دولة فلسطينية

وجه أردوغان الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الذي أبدى الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار”، وكذلك لقطر ومصر.

وأضاف “سنراقب عن كثب التنفيذ الدقيق للاتفاق وسنواصل المساهمة في هذه العملية”، مؤكدا أن أنقرة لن تتوقف حتى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

حضر رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين المحادثات في مصر. ولعبت أنقرة، التي تعتبر حماس حركة مقاومة، دورا متزايدا في المناقشات بعد اجتماع في البيت الأبيض الشهر الماضي بين أردوغان وترامب.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبيل إعلان الاتفاق إنه بعد إعلان الجانبين وقف إطلاق النار كخطوة أولى في خطة ترامب لإنهاء الحرب، سيعملان على قضايا “أكثر أهمية” مثل ضمان الأمن في غزة وسيناريوهات ما بعد الحرب.

وعبرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن أملها في أن يؤدي الزخم في هذه المحادثات إلى حل الدولتين.

وقالت “نرحب بوقف إطلاق النار في غزة، ونأمل في أن ينهي الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين”.

وأضافت “من الضروري، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبدء جهود إعادة الإعمار دون تأخير”.

