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أردوغان: تركيا ترغب في توطيد العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي إن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، منها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة.

ووقع وزراء من البلدين سلسلة من الاتفاقات قبيل تصريحات الرئيسين.

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