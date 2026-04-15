أردوغان: تركيا تعمل على تمديد وقف إطلاق النار في حرب إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن أنقرة تعمل على تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتخفيف التوتر وضمان استمرار المحادثات مضيفا أن تركيا لديها آمال حيال المفاوضات رغم وجود خلافات.

وأوضح في كلمته أمام البرلمان أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تقوض آمال السلام، وأشار إلى أنه يجب اغتنام فرصة وقف إطلاق النار.

وأكد أردوغان أن القضايا الصعبة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يمكن حلها إذا ركزا على فوائد السلام.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

