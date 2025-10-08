The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: تركيا تفسر لحماس السبيل الأمثل للمستقبل الفلسطيني

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفسر لها النهج الأمثل لمستقبل دولة فلسطينية، كجزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وفي تصريحات للصحفيين على متن رحلة العودة من أذربيجان، قال أردوغان إن مسؤولين أتراكا شاركوا في المفاوضات في مصر وإن أنقرة تدعم الجهود التي يبذلها ترامب، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طلب من تركيا إقناع حماس بقبول الخطة.

وأشار أردوغان أيضا إلى أنه في أي تصور لما بعد الحرب، يجب أن يكون قطاع غزة جزءا من دولة فلسطينية ويجب أن يحكمه الفلسطينيون، وفقا لنص تصريحاته التي نشرها مكتبه يوم الأربعاء.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

