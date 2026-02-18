The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: تركيا راضية عن خطوات دمج القوات الكردية في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول 18 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سعيد برؤية الخطوات التي تم اتخاذها في سوريا لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في مؤسسات الدولة، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الطرفان أواخر الشهر الماضي بدعم من الولايات المتحدة.

ونقل بيان اليوم الأربعاء عن أردوغان قوله لصحفيين خلال رحلة العودة من إثيوبيا إن أنقرة تراقب خطوات الاندماج في سوريا عن كثب وتقدم إرشادات بشأن تنفيذ الاتفاق.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

