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أردوغان: تركيا ستكثف الجهود الدبلوماسية لإعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ستكثف الجهود الدبلوماسية لإعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ووقف قتل الأبرياء هناك.

أضاف أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال إفطار مع طلاب جامعة الدفاع الوطني “تركيا تقف إلى جانب شعب غزة وإخواننا الفلسطينيين… وسنواصل تكثيف جهودنا الدبلوماسية لوقف المذابح واستعادة السلام ووقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل غارات جوية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية، في هجوم أنهى الهدوء النسبي الذي استمر لأسابيع بعد تعثر محادثات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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