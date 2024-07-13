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أردوغان: تركيا ستنهي عملياتها في شمال العراق قريبا

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن بلاده ستنهي عملية “المخلب-القفل” التي تنفذها عبر الحدود في شمال العراق قريبا.

وقال أردوغان في حفل تخرج جامعة الدفاع الوطني “سنغلق قريبا جدا القفل بمنطقة عمليات المخلب في شمال العراق”.

وتنفذ القوات التركية عمليات عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ عام 2019.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. وقتل أكثر من 40 ألفا في التمرد.

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