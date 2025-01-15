أردوغان: تركيا قادرة على سحق كل الإرهابيين في سوريا

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أنقرة (رويترز) – حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء جميع الدول على “رفع أياديها” عن سوريا وقال إن أنقرة قادرة على سحق كل التنظيمات الإرهابية هناك، بما في ذلك المقاتلون الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أردوغان في كلمة بالبرلمان أن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية يمثلون أكبر مشكلة في سوريا الآن بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وأضاف أن الجماعة لن تتمكن من الإفلات من نهايتها المحتومة ما لم تلق سلاحها.