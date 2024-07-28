أردوغان: تركيا قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناجورنو قرة باغ، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه.

وجاءت تصريحات أردوغان، وهو معارض قوي للهجوم الإسرائيلي على غزة، خلال خطاب أشاد فيه بصناعة الدفاع في بلاده.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ريزا مسقط رأسه “يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة لفلسطين. تماما كما دخلنا قره باغ وليبيا، قد نفعل شيئا مماثلا (معها)”.

وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون “لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك… يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات”.

ولم يرد ممثلون عن حزب العدالة والتنمية على اتصالات من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص تصريحات أردوغان. كما لم تدل إسرائيل بأي تعليق حتى الآن.

وكان أردوغان يشير على ما يبدو إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا في الماضي.

ففي عام 2020، أرسلت تركيا قوات من الجيش إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ويحظى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بدعم تركيا.

وتنفي تركيا أن يكون لها أي دور مباشر في العمليات العسكرية لأذربيجان في ناجورنو قرة باغ، لكنها قالت العام الماضي إنها تستخدم “كل الوسائل” ومنها التطوير والتدريب العسكري لدعم حليفتها الوثيقة.