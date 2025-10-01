The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: تركيا لن تسمح بتفتيت سوريا

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن أنقرة لن تسمح بتفتيت سوريا أو المساس بسلامة أراضيها إذا فشلت المساعي الدبلوماسية في تنفيذ اتفاق الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد وبين الحكومة السورية.

وقال أردوغان، في فعالية بمناسبة استئناف عمل البرلمان “استخدمنا جميع القنوات الدبلوماسية للحفاظ على سلامة أراضي سوريا ومنع تشكيل كيان إرهابي عبر حدودنا. ونواصل استخدام هذه القنوات بصبر وإخلاص وحكمة”.

وأضاف “إذا تُركت المبادرات الدبلوماسية دون رد، فإن سياسة تركيا وموقفها واضحان. لن تسمح تركيا بتكرار التجربة في سوريا”.

وتعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية، وحذرت من القيام بعمل عسكري إذا لم تندمج في جهاز الدولة السوري وفقا لاتفاقها مع دمشق.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
